O chinês Chen Shi Chao, treinador dos leões, destacou o percurso da sua equipa, que na fase de grupos anulou o adversário, atual campeão em título, com vitória (3-1) em Lisboa e derrota na Rússia, pelo mesmo resultado: "Sabemos que vamos defrontar uma formação bastante difícil, com um grande poderio técnico e tático, mas numa meia-final tudo pode acontecer. Temos a consciência que vai ser uma partida muito complicada, porém sabemos da nossa qualidade."



Tal como nas anteriores eliminatórias, o técnico espera que os adeptos dêem o seu apoio, de maneira a empolgar os leões à procura de fazerem novamente história se passarem à final: "Espero que os nossos adeptos compareçam em peso. Podemos atingir um resultado histórico para o Sporting e contamos com a presença de todos para o conseguir", considerou Chen Shi Chao, em declarações ao site do clube de Alvalade.



Já o diretor do Sporting, Gonçalo Castanheira , deu uma entrevista à Federação Europeia (ETTU), onde analisou os craques que vão lutar pela vitória: "João Monteiro foi escolhido para liderar este fantástico grupo. Foi decisivo em todos os jogos e é o melhor jogador que uma equipa pode desejar. Já Aruna Quadri é o melhor jogador africano. Cresceu, consolidando mais sua agressividade. Diogo Carvalho [campeão nacional] também foi decisivo em quase todos os jogos com uma vitória em cada um. Esteve ao mais alto nível e continuará a trabalhar duro para ser uma figura internacional."





O Sporting tem sido a grande surpresa na Europa, devido à sua inédita caminhada na Liga dos Campeões, mas acabou por afirmar-se como um dos candidatos à conquista do troféu.E esta quinta-feira (18h00) precisa de um resultado positivo, recebendo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os russos do Fakel Gazprom Orenburg, na 1ª mão das meias-finais, que terão o seu epílogo no dia 6 de abril.

Autor: Alexandre Reis