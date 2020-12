Sporting cai nos quartos-de-final da Liga dos Campeões

O Sporting foi esta terça-feira eliminado nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, ao perder com o Borussia Düsseldorf por 3-1, numa competição que decorre na Alemanha. Pelos leões alinharam Bode Abiodun, Diogo Carvalho e Thiago Monteiro, com este último a alcançar a única vitória da formação portuguesa no encontro dos quartos-de-final.





Timo Boll-Bode Abiodun, 3-1 (10-12, 11-4, 17-15, 11-7)Anton Kallberg-Diogo Carvalho, 3-0 (11-7, 11-4, 11-8)Kristian Karlsson– Thiago Monteiro, 2-3 (4-11, 8-11, 11-4, 11-7, 4-6)Timo Boll-Diogo Carvalho, 3-0 (11-7, 12-10, 11-6)Já Marcos Freitas, ao serviço do TTC Fakel Gazprom Orenburg, garantiu a vitória sobre os dinamarqueses dos do Roskilde Bordtennis Btk61, por 3-0, avançando par as meia-finais da Champions. O atleta madeirense participou num encontro individual derrotando o dinamarquês Michael Maze, por 3-2 (11-8, 10-12, 13-11, 8-11 e 6-4).