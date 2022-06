Sporting conquista 39.º título da sua história

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting sagrou-se esta terça-feira campeão nacional de ténis de mesa, ao bater de novo o GDCS Juncal por 3-0, agora em Alvalade.Diogo Carvalho, Diogo Silva e Bode Abiodun foram os obreiros da vitória, numa final em que o presidente do clube, Frederico Varandas, esteve presente, tendo no final felicitado jogadores, técnicos e dirigentes da secção.Trata-se do 39.º título nacional para os leões - o sétimo consecutivo - e juntaram o troféu à Supertaça e Taça de Portugal também conquistados esta temporada.