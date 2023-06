Sporting conquista título de ténis de mesa pela oitava vez consecutiva

O Sporting conquistou este sábado o 40.º título nacional da história e o oitavo consecutivo na competição masculina, depois de fechar a final (2-0) frente aos madeirenses do Clube Desportivo São Roque, por 3-1, no Multidesportivo de Alvalade, com a presença do presidente Frederico Varandas e de Miguel Afonso.No primeiro jogo, o Sporting havia vencido pela diferença máxima (3-0).O Sporting junta assim o campeonato aos títulos da Supertaça e da Taça de Portugal.