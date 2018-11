Sporting derrota Borussia Dusseldorf

O Sporting conseguiu esta sexta-feira em casa uma vitória moralizadora sobre o Borussia Dusseldorf, por 3-2, que lhe garante o terceiro lugar do grupo A da fase de grupos da Liga dos Campeões de ténis de mesa.Perante a equipa do lendário veterano Timo Boll, os 'leões' conseguiram discutir o jogo mesmo até ao fim, só decidido no último parcial e pela margem mínima também, 3-2.Com este triunfo na quinta jornada, com uma ainda por disputar, o Sporting garante o terceiro lugar, com sete pontos alcançados, mais dois do que o Ostrava 2016.Não chega para o apuramento para os quartos de final, para os quais seguem Pontoise Cergy e Borussia Dusseldorf, com nove pontos e uma derradeira jornada para definir quem é primeiro e quem é segundo.O nigeriano Aruna Quadri, com duas vitórias, foi determinante para o sucesso do leão. Carvalho registou derrota e depois vitória, a fechar, e ao outro nigeriano do Sporting, Bode Abiodun, 'saiu a fava', já que teve de jogar com Timo Boll, com quem perdeu.A sequência dos resultados do jogo de hoje foi:Aruna Quadri - Anton Kallberg, 3-2 (16-18, 11-9, 11-3, 5-11 e 11-6)Diogo Carvalho - Sharath Achanta, 0-3 (3-11, 5-11, 8-11)Bode Abiodun - Timo Boll, 1-3 (8-11, 6-11, 11-6 e 7-11)Quadri - Achanta, 3-0 (11-6, 11-9, 11-9)Carvalho - Kallberg, 3-2 (11-2, 9-11, 12-10, 8-11, 11-8).