Sporting derrota Toledos e fica próximo do 'penta' no Nacional de ténis de mesa

O Sporting venceu este sábado o Toledos por 3-0, na primeira mão da final do campeonato nacional de ténis de mesa, disputada no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.

A vitória categórica deixa os leões próximos da revalidação do título pelo quinto ano consecutivo, perante os açorianos, que tinham eliminado, na quinta e sexta-feira, o Juncal.

O dia abriu com a vitória de Aruna Quadri sobre Énio Mendes, por 3-2, com o nigeriano a virar um parcial negativo de 2-1 para vencer o primeiro encontro, num modelo de final sem jogos de pares, devido à pandemia de covid-19.

No segundo jogo, Diogo Carvalho venceu Diogo Silva por 3-1, antes de Bode Abiodun aplicar o mesmo resultado a Boboye Oyenyan, deixando os verdes e brancos a um passo do 'penta'.

No domingo, as duas equipas voltam a defrontar-se pelas 16:00, no CAR de Vila Nova de Gaia, com o jogo decisivo a opor os leões, 36 vezes campeões nacionais e atuais detentores da Taça de Portugal e da Supertaça, aos açorianos, quatro vezes vencedores da I Divisão.

Na fase regular, o Sporting venceu por 4-0 ambas as partidas ante o Toledos.