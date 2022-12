Sporting derrotado em casa na Liga dos Campeões

O Sporting perdeu esta quarta-feira em casa por 3-0 com os alemães do TTC Neu-Ulm, na segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de ténis de mesa, seguindo sem vencer nesta fase da prova.



Diogo Carvalho perdeu o primeiro jogo, ante Dimitrij Ovtcharov, por 3-1, a que se seguiu um triunfo de Truls Möregardh ante Bode Abiodun, por 3-0, e Yaroslav Zhmudenko fechou o embate com novo 3-0, contra Diogo Chen.

Os leões contam por derrotas os jogos na 'poule' e, no domingo, voltam a medir forças com os alemães, na terceira jornada, desta feita na Alemanha.

Avançam os dois primeiros de cada grupo, com Neu-Ulm a somar quatro pontos, na dianteira, o Dzialdowo em segundo, com três, e os verdes e brancos em quarto, com dois.