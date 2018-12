Sporting despede-se da Liga dos Campeões com vitória em Ostrava

O Sporting fechou esta sexta-feira a sua participação no Grupo A da fase de grupos da Liga dos Campeões de ténis de mesa com uma vitória por 3-1 na República Checa, ante o Ostrava 2016.Com este triunfo, na sexta e última jornada, os leões encerram com nove pontos, fruto de três vitórias e três derrotas, concluindo o grupo em terceiro, à frente do Ostrava 2016, mas atrás do Borussia Dusseldorf e do Pontoise Cergy, as duas equipas que avançam para os quartos de final.A equipa do Ostrava foi de longe a mais fraca do grupo e somou derrota atrás de derrota nas seis jornadas, enquanto que o Sporting, além de derrotar os checos, cometeu ainda a proeza de ganhar uma vez ao Borussia Dusseldorf.O nigeriano Aruna Quadri foi o único leão a perder um jogo, por 3-1, face a Aruna Quadri (11-9, 4-11, 11-9 e 11-2), mas ganhou outro, face a Simon Belik, por 3-0 (12-10, 11-9 e 11-7), para colocar o marcador no decisivo 3-1.Os outros pontos do Sporting foram assegurados por Diogo Carvalho e Bode Abiodun. Diogo Carvalho bateu Simon Belik por 3-0 (11-7, 11-4 e 11-7) e Bode Abiodun superou Tomas Koldas por 3-1 (14-12, 9-11, 11-8 e 11-7).