Sporting firme na liderança do campeonato de ténis de mesa

O Sporting venceu, ontem, o GDCS Juncal por 4-0, em jogo a contar para a 6ª jornada do campeonato nacional. Os leões alinharam com Diogo Carvalho, Bode Abiodun e Thiago Monteiro, na vitória sobre o atual terceiro classificado. Com este triunfo, o Sporting lidera a prova com mais 12 pontos do que o segundo, o GD Toledos, que tem menos dois encontros. Nos outros duelos do dia, o Guilhabreu perdeu em casa com o Novelense, por 3-2, e o GD Toledos foi vencer ao terreno do Lagos, por 4-1.