Sporting joga com russos da TTSC UMMC na Liga dos Campeões de ténis de mesa

O Sporting vai disputar o grupo B da fase de grupos da Liga dos Campeões de ténis de mesa, ditou esta sexta-feira o sorteio, defrontando os russos do TTSC UMMC e uma equipa proveniente do play-off. Os campeões nacionais disputam, em novembro, a competição de proa do ténis de mesa europeu, em que, ao lado dos russos, estará uma das equipas provenientes de uma ronda preliminar.





Entre os adversários possíveis estão o Mühlhausen (Alemanha), Sokah Hoboken (Bélgica), Bóer Taverzo (Holanda), Leka Enea (Espanha), Enfireex Ostrava (República Checa), Dzialdowo (Polónia), Walter Wels (Áustria) e Pontoise Cergy (França).A temporada europeia 2019/20 foi encerrada nos quartos de final, devido à pandemia de covid-19, enquanto os leões se sagraram pentacampeões nacionais frente aos açorianos do Toledos, numa final disputada no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, em 05 de julho.Na vertente feminina da Champions, o GDCS Juncal terá pela frente as espanholas do Leka Enea Tenis de Mesa, na ronda preliminar de acesso à fase de grupos.Quanto à Taça Europa masculina, contará com a presença de três formações lusas. O GD Toledos, vice-campeão nacional, ficou integrado no grupo A, juntamente com Fortune Kiev (Ucrânia), STK Libertas Marinkolor (Croácia) e o anfitrião CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc (Roménia), enquanto o GDCS Juncal vai defrontar CTT Borges (Espanha), TTSC UMMC-ELEM (Rúissia) e ASD Marcozzi Cagliari (Itália).Já o CD São Roque foi sorteado no grupo D, do qual fazem parte STK Starr (Croácia), PTE PEAC Kalo-Meh (Hungria) e Top Spin Messina (Itália).