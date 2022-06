Sporting mais perto do hepta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting deu ontem um passo de gigante rumo ao heptacampeonato nacional por equipas, ao cilindrar (3-0) o GDCS Juncal na visita à Praia da Vitória (Terceira, Açores), em duelo referente ao primeiro jogo da final do playoff, à melhor de três partidas. Os leões encontraram maiores dificuldades nos pares, mas a dupla Diogo Carvalho/Diogo Silva superiorizou-se aos russos Krill Shvets/Konstantin Chernov, por 3-2, com os parciais de 12-14, 11-9, 5-11, 11-5 e 11-7. Já Diogo Carvalho bateu (3-0; 12-10, 11-2 e 11-1) José Magalhães e o nigeriano Bode Abiodun superou (3-0; 11-5, 11-8 e 11-7) Chernov. O segundo jogo disputa-se dia 7 (18h30), com o Sporting a receber a turma açoriana.