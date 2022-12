Sporting perde com polacos na despedida da Liga dos Campeões

O Sporting perdeu este sábado por 3-2 na receção aos polacos do KS Dzialdowo, em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões de ténis de mesa, despedindo-se da prova no último lugar do Grupo C, só com derrotas.



Bode Abiodum impôs-se a Kaii Konishi por 3-2 e Diogo Chen bateu Jakub Dyjas por 3-0, mas perdeu na 'negra' com Jonathan Groth (3-1), que já tinha vencido Diogo Carvalho (3-0), o qual foi ainda derrotado por Dyjas, por 3-2.

O Sporting, que já tinha sido derrotado na Polónia por 3-0 e mantinha perspetivas muito ténues de se manter em prova, averbou a quarta derrota em igual número de partidas, terminando no terceiro e último lugar do Grupo C, atrás dos alemães do Neu Ulm e do KS Dzialdowo, apurados para o playoff.