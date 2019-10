Sporting perde e cai para terceiro na Liga dos Campeões

O Sporting perdeu em Hennebont por 3-0 para a Liga dos Campeões de ténis de mesa, descendo para o terceiro lugar no grupo D, em igualdade pontual com o seu adversário desta quinta-feira.





A duas jornadas do fim da fase de grupos, a passagem aos quartos de final ainda é possível, mas o clube português não depende só de si, já que tem desvantagem direta com os franceses, a quem ganhou por 3-1 no jogo disputado em Lisboa. O grupo é comandado pelo Borussia Dusseldorf, da Alemanha, com oito pontos, seguido por Hennebont e Sporting, com seis, e quatro do Starr Croatia, da Croácia. O Sporting ainda recebe o Borussia e vai à Croácia, enquanto que os franceses recebem os croatas e vão a Dussseldorf.Esta quinta-feira, em Hennenbont, na Bretanha, a equipa local não deu qualquer hipótese a um Sporting que não contou com um dos seus nigerianos, Bode Abiodun. Começou pelo Sporting Diogo Carvalho, que perdeu com Cedric Nuytinck por 3-0, com parciais de 11-6, 11-5 e 11-7. O nigeriano Aruna Quadri entrou bem ante o chinês Fan Shengoeng, com 11-2, mas depois cedeu três 'sets', com 11-5, 11-9 e 11-8, para um 3-1 final. Paulo Guilherme também ganhou um 'set', mas o jogo foi igualmente de 3-1 no final para o adversário, o inglês Samuel Walker - 11-8, 11-8, 9-11 e 11-2 foram os parciais.