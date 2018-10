Sporting perde em casa com o Pontoise Cergy

O Sporting foi esta sexta-feira derrotado pela margem máxima, 3-0, na receção ao Pontoise Cergy, de França, para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões masculinos de ténis de mesa.Frente ao clube gaulês, os leões nunca conseguiram equilibrar a contenda, que começou com Diogo Carvalho a perder para Tristan Flore, por 3-2, com parciais de 8-11, 12-10, 11-6, 12-14 e 2-11.O nigeriano Aruna Quadri não fez melhor contra o sueco Mattias Falk, repetindo-se o 3-2, agora com parciais de 11-5, 8-11, 9-11, 11-4 e 3-11.Finalmente, novo 3-2 para a equipa francesa. Outro nigeriano, Bode Abiodun, jogou pelo Sporting, contra Can Akkuzu, e os parciais foram de 11-8, 6-11, 11-9, 5-11 e 5-11.O grupo A é comandado pelo Borussia Dusseldorf, da Alemanha, com 6 pontos, seguido do Pontoise Cergy, com 5, do Sporting, com 4, e do TT Ostrava, da República Checa, com 3.