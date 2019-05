Sporting sagra-se campeão nacional feminino

O Sporting sagrou-se esta sexta-feira campeão nacional feminino, depois de vencer o CTM Mirandela, por 3-2, no segundo jogo da final do playoff, realizado em Mirandela, numa partida que durou mais de três horas.No primeiro encontro a formação leonina tinha averbado um triunfo, por 3-1, e juntou o título feminino ao masculino, conquistado na semana passada frente ao São Roque.Trata-se do 14.º título nacional das leoas; o último datava da época de 1991/1992. O CTM Mirandela era pentacampeão nacional e é o clube que detém o maior palmarés na 1.ª Divisão feminina, com 20 títulos conquistados.Marco Rodrigues, treinador do Sporting, deu os parabéns à equipa do Mirandela "pela hegemonia que teve até esta altura". Depois falou da sua equipa e não escondeu a alegria. "Foi uma aposta da direção do clube, criar uma equipa feminina que tentasse quebrar a hegemonia do Mirandela no setor feminino, o que conseguimos. Não foi fácil, a fase regular assim o diz e este jogo também acaba por afirmá-lo. De qualquer das formas, está de parabéns o Sporting Clube de Portugal, o ténis de mesa e o desporto feminino no Sporting Clube de Portugal."