O Sporting sagrou-se esta noite campeão nacional, ao bater o São Roque por 3-0 na segunda mão do playoff do título. Trata-se do 35.º título para os leões.A segunda mão realizou-se no Multiusos de Alvalade, num jogo em que Bruno de Carvalho não compareceu, ao contrário do que tinha acontecido com os encontros que ditaram a conquista do campeonato de voleibol e andebol.