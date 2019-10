Sporting vence croatas do Starr Croatia para a Liga dos Campeões de ténis de mesa

O Sporting venceu, esta sexta-feira, os croatas do Starr Croatia por 3-2, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões Europeus de ténis de mesa, que se disputou no Multidesportivo do estádio de Alvalade.A equipa 'leonina' beneficiou principalmente da prestação de Quadri Aruna, jogador que venceu os seus dois encontros, frente a Liang Qiu (11-9, 11-7 e 11-5) e a Chia-Hung Sun (11-8 11-6 e 11-5), tendo Diogo Carvalho dado o ponto da vitória, quando derrotou Liang Qiu, por 11-6, 11-6 e 11-4.Pelo meio, Diogo Carvalho perdeu com Chia-Hung Sun por 11-9, 11-7 e 11-6 e Francisco Wahnon saiu derrotado frente a Ronald Redjep por 11-7, 11-7 e 11-7.Com este triunfo, o Sporting é terceiro classificado do grupo D, com três pontos, os mesmos dos franceses do Hennebont, em segundo lugar, e menos um que o líder, os alemães do Borússia Dusseldorf, enquanto o Starr Croatia ocupa a última posição sem pontos.O Sporting vai agora receber, na terceira jornada, os franceses do Hennebont, no próximo dia 23 de outubro, a partir das 17:30.