Sporting vence e apura-se para as meias-finais da Taça da Europa de ténis de mesa

O Sporting venceu este domingo os romenos do SZAK Odorheiu Secuiesc, por 3-2, e qualificou-se para as meias-finais da Taça da Europa de ténis de mesa, em que terá como adversário a formação francesa do Ping Pong Club Villeneuvois.

O treinador Chen Shi Chao explicou que o facto de Aruna Quadri estar adoentado dificultou a estratégia do Sporting para a segunda mão com os romenos, após 3-1 na primeira, mas "tudo correu pelo melhor" e o objetivo de passar às meias-finais foi atingido.

"Foi complicado, tendo o Aruna (Quadri) doente. Conseguimos jogar assim e dou os parabéns à minha equipa e ao clube por passar às meias-finais desta prova", declarou Chen Shi Chao aos canais de comunicação do clube de Alvalade.

O treinador analisou ainda as meias-finais, onde os leões vão encontrar os gauleses do Ping Pong Club Villeneuvois, que afastaram a formação do Benelux Group Taverzo, da Holanda.

"Nesta prova, qualquer equipa é difícil. São quase todos do mesmo nível. Não nos interessa o nível da equipa francesa para sabermos que vamos lutar para fazer história pelo clube", referiu Chen Shi Chao.