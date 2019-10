Sporting vence Hennebont na Liga dos Campeões

O Sporting venceu esta quarta-feira os franceses do Hennebont TT por 3-1, em jogo da terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de ténis de mesa, e assumiu provisoriamente a liderança do agrupamento.

Numa partida em que o Sporting mostrou maior capacidade, o primeiro jogo, de pares, acabou com um triunfo por 11-9, 11-5, 5-11, 9-11 e 11-6, antes de Diogo Carvalho bater Sheng Peng, pelos parciais de 11-8, 4-11, 13-11, 8-11 e 13-11. Guilherme Paulo acabou por sofrer a única derrota leonina na receção aos franceses, perdendo com Quentin Robinot, por 3-11, 4-11 e 5-11.





No quarto de cinco jogos possíveis, Aruna Quadri fechou a partida, ao impor o segundo desaire a Sheng Peng, por 11-8, 8-11, 11-6 e 11-8. Com este resultado, os 'verdes e brancos' chegam aos cinco pontos na poule D, mais um do que o Hennebont e o Borussia Dusseldorf (que tem menos um jogo), enquanto o Starr Croatia tem apenas dois, mas também uma partida a menos.Portugueses e franceses voltam a defrontar-se em 31 de outubro, antes da receção leonina ao Borussia Dusseldorf, em 5 de dezembro, fechando a fase de grupos em casa do Starr, no dia 10.