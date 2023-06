Sporting vence Mirandela e é campeão nacional feminino de ténis de mesa

O Sporting conquistou este domingo o título de campeão nacional feminino de ténis de mesa, ao vencer em casa do CTM Mirandela por 3-2 para fechar a série de três encontros do play-off.Numa eliminatória empatada 1-1, depois da vitória do Mirandela no sábado, foi no último jogo da última partida do play-off que as sportinguistas conseguiram conquistar o 15.º título nacional, o primeiro desde 2019.

Patrícia Santos e Anna Hursey até perderam o primeiro jogo, por 3-2, ante Anna Maria Erdelyi e Matilde Pinto, mas Hursey, galesa de 16 anos, 'redimiu-se' ante Inês Matos, uma das figuras do ténis de mesa nacional, aos 18 anos, ao vencer por 3-0 na segunda partida.

Galia Dvorak consumou a reviravolta por claros 3-0, ante Edelyi, mas Matilde Pinto, de 16 anos, forçou a 'negra', ao bater Patrícia Santos por 3-1, antes de a experiente Dvorak fechar por 3-0 ante Matos e decidir o título.

As 'leoas' conquistam o seu 15.º título nacional, o primeiro desde 2018/19, ao destronar as transmontanas, que somam 22 campeonatos e eram as vigentes bicampeãs, tendo esta época triunfado na Taça de Portugal e na Supertaça.

A disputa pelo título masculino vai ser entre os 'verdes e brancos', apurados no sábado para a final, e o CD São Roque, da Madeira, que hoje eliminou o 1.º de Maio, outro emblema madeirense, por 3-0, no segundo jogo.

Tiago Li e André Silva bateram Marco Rodrigues e Artur Silva (3-1), Humberto Júnior deu nova derrota a Rodrigues (3-0) e Li fechou a contagem ante Gonçalo Gomes (3-1).

A final começa a disputar-se no Funchal, pelas 15:00 de sábado, seguindo-se o segundo jogo no dia 24 de junho, em Lisboa, opondo os lisboetas, com 39 títulos de campeão e sete consecutivos, aos detentores de três troféus, o último datado de 2006.