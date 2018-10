Sporting vence Saint-Quentinois na Liga dos Campeões feminina

O Sporting derrotou este sábado por 3-2 o Saint-Quentinois, de França, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de ténis de mesa feminino, em jogo disputado em Lisboa.O jogo foi bastante equilibrado, chegando à 'negra', em que se defrontaram a luso-romena Daniela Dodean Monteiro e Aurore Lansec. A francesa começou melhor, mas depois, Daniela, campeã europeia de pares mistos, impôs-se claramente, com 3-1 e parciais de 6-11, 11-8, 11-8 e 11-9.Daniela, que é casada com o mesatenista João Monteiro, também do Sporting, foi até há poucos meses jogadora do clube francês, revelando-se determinante no triunfo sobre a antiga equipa.Pelo Sporting também jogaram Li Fen, e Zhenqi Apolonia-Barthel, enquanto o Saint-Quentin apresentou Mo Zhang, Polina Mikhailova e Aurore Le Mansec.Depois deste jogo, o Sporting fixa-se no segundo lugar do grupo C, com uma vitória e uma derrota. Comanda o Linz AG Froschberg, da Áustria (duas vitórias) e em terceiro está o Saint-Quentinois (duas derrotas).