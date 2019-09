Sporting vence Supertaças masculina e feminina

O Sporting venceu este sábado a Supertaça portuguesa de ténis de mesa, ao derrotar GDCS Juncal e GD Toledos, em masculinos e femininos, respetivamente, nas finais disputadas em Vila Nova de Gaia.Na competição masculina, o Sporting conquistou a 14.ª Supertaça do seu historial e quarta consecutiva, ao derrotar o GDCS Juncal por 3-0.Aruna Quadri impôs-se a Idowu Saheed por 3-0 (7-11, 6-11 e 7-11), Diogo Carvalho venceu Andrei Bukin por 3-2 (11-6, 2-11, 7-11, 11-9 e 11-13) e Bode Abiodun derrotou David Bessa por 3-1 (2-11, 11-7, 0-11 e 7-11).Em femininos, o Sporting conquistou a primeira Supertaça do seu palmarés, impondo-se por 3-0 aos açorianos do GD Toledos.Na final feminina, o Sporting venceu os três jogos por 3-0, com Bruna Takahashi a impor-se a Renata Corredoura (2-11, 5-11 e 4-11), Patrícia Santos a derrotar Anita Luís (6-11, 7-11 e 1-11) e Bruna Marcelino a derrotar Izabela Silva (6-11, 7-11 e 1-11).Em ambos os setores, o Sporting junta a Supertaça ao campeonato nacional e à Taça de Portugal.