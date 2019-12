Sporting volta a perder com o Borussia Düsseldorf na Liga dos Campeões

O Sporting perdeu esta quinta-feira em casa com os alemães do Borussia Düsseldorf, por 3-0, na quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de ténis de mesa.

O campeão nacional, que na primeira jornada do agrupamento tinha perdido na Alemanha por 3-1, somou novo desaire frente aos alemães, detentores de cinco títulos da Champions, o último dos quais em 2017/2018.

No multidesportivo do Estádio José Alvalade, Diogo Carvalho perdeu com Anton Källberg por 11-7, 11-3 e 11-8, enquanto Guilherme Paulo foi derrotado por Omar Assar, por 11-5, 11-2 e 11-2.

Bode Abiodun ainda conseguiu vencer um parcial, mas Kristian Karlsson acabou por impor-se por 11-8, 6-11, 11-9 e 11-5.

O Sporting é segundo classificado do Grupo D, com sete pontos, menos três do que os alemães.

Ainda esta quinta-feira, os franceses do Hennebont TT defrontam o STK Starr Croatia, que ocupam, respetivamente, o terceiro e quarto lugares do agrupamento, com seis e quatro pontos.

Os dois primeiros classificados do grupo apuram-se para os play-offs da Liga dos Campeões.