Sporting volta a perder com o Pontoise Cergy

O Sporting perdeu esta sexta-feira de novo com o Pontoise Cergy, no pavilhão dos franceses, o que deixa o campeão português mais longe de se apurar na fase de grupos da Liga dos Campeões masculinos de ténis de mesa.Os leões estiveram melhor do que há três semanas, quando perderam por 3-0 em Lisboa, e agora só cederam por 3-2, com Quadri Aruna Diogo Carvalho a assegurarem os pontos da formação portuguesa.Mattias Falk contra Bode Abiodun adiantou a equipa da casa, com 3-0, após o que Aruna Quadri marcou 3-1 sobre Can Akkuzu.De seguida, o Sporting passou para a frente, com Diogo Carvalho a marcar 3-2 sobre Tristan Flore.Falk foi decisivo, já que derrotou os dois nigerianos de Alvalade - depois de Abiodun, foi Quadri a cair, por 3-2.Finalmente, Akkuzu derrotou Abiodun por 3-0, para uma vitória do Pontoise Cergy mais difícil do que seria de prever, no início do jogo.A duas jornadas do fim, o grupo A é comandado pelo Borussia Dusseldorf, da Alemanha, com 8 pontos, seguido do Pontoise Cergy, com 7, do Sporting, com 5, e do TT Ostrava, da República Checa, com 4.O Sporting recebe o Borussia, em 30 de novembro, e fecha em 7 de dezembro em Ostrava.