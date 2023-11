Terceiro título para Tiago Abiodun no WTT Youth Star Contender de Gaia

O português Tiago Abiodun somou hoje o terceiro ouro no WTT Youth Star Contender de Vila Nova de Gaia, ao vencer o torneio de pares mistos sub-15 daquela prova internacional de ténis de mesa.

Ao lado da espanhola Maria Berzosa, Abiodun afastou os romenos Robert Istrate e Andreaa Baiasu por 3-1, com parciais de 4-11, 11-7, 14-12 e 11-5.

O atleta luso, que já tinha vencido em singulares e pares masculinos sub-15, é considerado uma das principais promessas mundiais da modalidade e hoje mostrou-se "muito feliz" com o triunfo.

A final quase tinha portugueses dos dois lados, mas Júlia Leal, com o brasileiro Hamilton Yamane, caiu por 3-1 nas meias-finais.

Também perto da final ficou Matilde Pinto, em pares mistos sub-19, com o australiano Finn Luu, mas a dupla caiu na 'negra' das 'meias' às mãos de Quek Isaac e Zhou Jingyi, de Singapura, por 3-2.

Em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, o evento prossegue com os quadros femininos, de singulares e pares, nos dois escalões etários, com destaque para as sub-19 Inês Matos e Matilde Pinto.