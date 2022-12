Tiago Abiodun garante medalha no Mundial de jovens

O português Tiago Abiodun, com a espanhola Maria Berzoza, já garantiu uma medalha no Campeonato do Mundo de Jovens de ténis de mesa, que decorre em Túnis, na Tunísia, ao qualificar-se para as meias-finais de pares mistos sub-15.



Nos quartos de final, a dupla luso-espanhola venceu os japoneses Yuna Ojio e Kazuki Yoshiyama, por 3-2, e nos oitavos os franceses Flavien Cotton e Leana Hochart, por 3-1.

A presença na final vai ser decidida na quinta-feira, a partir das 19:00 (hora em Portugal continental), frente à dupla formada pelo sueco William Bergenblock e a polaca Natalia Bogdanowicz.

Abiodun ficou muito perto de alcançar mais uma medalha em pares masculinos, ao perder nos quartos de final por 2-3 frente aos japoneses Takumi Tanimoto e Kazuki Yoshiyama, numa prova em que faz dupla com o romeno Rares Cuesdan.

Em pares femininos, Inês Matos e Matilde Pinto foram eliminadas pelas norte-americanas Sarah Jallin e Sally Moyland, no escalão sub-19.

Na edição de 2021 do Mundial, disputado em Vila Nova de Gaia, Portugal alcançou duas medalhas de bronze, pela equipa masculina de sub-15, e por Matilde Pinto, em pares femininos sub-15.

Portugal tem até ao momento cinco medalhas em Campeonatos do Mundo: quatro de bronze (equipa masculina sub-15 em Gaia 2021, Matilde Pinto em pares femininos sub-15 em Gaia 2021, João Monteiro e Tiago Apolónia em Budapeste 2019 (seniores), Marcos Freitas e André Silva no Cairo 2006 (juniores), e uma de prata (Marcos Freitas e Tiago Apolónia em Santiago do Chile 2003, juniores).

Na quinta-feira começam as competições de singulares, com Inês Matos, Matilde Pinto e Tiago Abiodun a disputarem a ronda de 32.