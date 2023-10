Tiago Abiodun vence o Top 10 Europeu de jovens

Tiago Abiodun venceu este domingo o Top 10 Europeu de jovens, no escalão sub-15, um feito alcançado pela segunda vez na história do ténis de mesa português.Tiago Abiodun ganhou os nove jogos disputados na competição que reuniu em Bucareste, na Roménia, os melhores classificados nos rankings europeus dos respetivos escalões.Abiodun, que em julho se sagrou campeão europeu de sub-15 em singulares e equipas, dominou a prova, tendo cedido apenas seis parciais em nove jogos.Foi a segunda vez que um jogador português venceu o Top 10 Europeu de jovens desde que a prova foi criada em 1995, depois do triunfo de Tiago Apolónia em 2004.Júlia Leal, também no escalão sub-15, terminou no 9.º lugar, com um total de dois triunfos, e Inês Matos (sub-19) ficou no 8.º posto, também com duas vitórias.Júlia Leal, 0 – Leana Hochart (FRA), 4 (8-11, 8-11, 8-11, 3-11)Koharu Itagaki (GER), 4 – Júlia Leal, 2 (11-6, 9-11, 3-11, 11-9, 11-2, 11-7)Júlia Leal, 1 – Nora Dohoczki (HUN), 4 (11-13, 8-11, 1-11, 11-4, 11-13)Nathan Pilard (FRA), 2 – Tiago Abiodun, 4 (5-11, 11-9, 11-8, 4-11, 9-11, 5-11)Petr Hodina (AUT), 2 – Tiago Abiodun, 4 (10-12, 8-11, 12-14, 8-11)Tiago Abiodun, 4 – Julian Rzihauschek (AUT), 2 (12-14, 11-4, 7-11, 11-4, 11-7, 11-4)Inês Matos, 2 – Bianca Mei Rosu (ROU), 4 (8-11, 5-11, 11-8, 11-13, 11-9, 3-11)Inês Matos, 4 – Natalia Bogdanowicz (POL), 2 (7-11, 11-6, 11-8, 9-11, 11-7, 11-7)Anna Brzyska (POL), 4 – Inês Matos, 0 (11-6, 11-4, 11-9, 11-8)