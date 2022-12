Tiago Abiodun vice-campeão do Mundo em sub-15

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Tiago Abiodun, com a espanhola Maria Berzoza, conquistou esta sexta-feira a medalha de prata no Campeonato do Mundo de jovens de ténis de mesa, que decorre em Túnis, na Tunísia, na categoria de pares mistos sub-15.



Tiago Abiodun (20.º do ranking mundial sub-15) e Maria Berzosa (24.ª) perderam na final com a dupla composta pelo cazaque Alan Kurmangaliyev e a egípcia Hana Goda.

Alan Kurmangaliyev é o n.º 2 do ranking mundial sub-15 e Hana Goda lidera os rankings mundiais de sub-15, sub-17 e sub-19, com apenas 14 anos.

Esta é a sexta medalha de Portugal em Campeonatos do Mundo, conquistadas por Tiago Abiodun (prata, pares misto sub-15, Túnis 2022), Bernardo Pinto, Rafael Silva e Tiago Abiodun (bronze, equipa masculina sub-15, Gaia 2021), Matilde Pinto (bronze, pares femininos sub-15, Gaia 2021), João Monteiro e Tiago Apolónia (bronze, pares masculinos seniores, Budapeste 2019), Marcos Freitas e André Silva (bronze, pares masculinos juniores, Cairo 2006), e Marcos Freitas e Tiago Apolónia (prata, pares masculinos, juniores, Santiago do Chile 2003).

Na prova de singulares Tiago Abiodun perdeu por 3-4 com o sul-coreano Kwon Hyuk (7.º), numa partida em que conseguiu recuperar duas vezes de desvantagens no marcador (0-2 e 2-3).

A participação lusa no evento ficou encerrada esta sexta-feira.