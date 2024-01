Tiago Apolónia afastado do WTT Contender de Doha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O olímpico português Tiago Apolónia foi esta quarta-feira afastado do WTT Contender de Doha de ténis de mesa, na primeira ronda do quadro principal, ao perder por 3-0 com Yew Pang, de Singapura.

O luso, 48.º do ranking mundial, perdeu contra o adversário, 98.º da hierarquia, por 11-9, 11-4 e 11-7.

Esta eliminação deixa o WTT Contender de Doha sem portugueses ainda em prova.