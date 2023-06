Tiago Apolónia afastado nos 'quartos' em torneio de ténis de mesa em Tunes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O olímpico português Tiago Apolónia, 53.º do ranking mundial de ténis de mesa, foi este sábado eliminado nos quartos de final do WTT Contender Tunes, na Tunísia, ao perder com o sueco Matias Falck, 28.º da hierarquia, por 3-1.

Apolónia venceu o primeiro parcial, por 11-6, mas foi derrotado nos três seguintes (11-13, 7-11 e 7-11).

O olímpico português vai agora juntar-se à equipa lusa nos Jogos Europeus, que decorrem em Cracóvia, na Polónia.