Tiago Apolónia e João Geraldo fora do Smash de Singapura

A eliminação de Tiago Apolónia e João Geraldo, nos 16 avos de final, deixou esta segunda-feira o torneio Smash de Singapura em ténis de mesa sem qualquer português ainda em prova.

No quadro feminino, Jieni Shao fora eliminada no domingo, logo na primeira ronda da competição, que decorre no Singapore Sports Hub, a exemplo do que acontecera com Fu Yu, ainda no sábado.

Tiago Apolónia (57.º do ranking mundial) não conseguiu suplantar o chinês Fan Zhendong, líder do ranking, com quem perdeu por 3-0 (11-5, 11-8, 11-9).

Quanto a João Geraldo (51.º), foi eliminado pelo japonês Shunsuke Togami (49.º), tendo também perdido por 3-0, com parciais de 11-3, 11-5, 11-2.