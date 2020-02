Tiago Apolónia e João Geraldo nos oitavos do Open de Portugal

Os portugueses Tiago Apolónia e João Geraldo apuraram-se esta sexta-feira para os oitavos de final do mapa de singulares do Open de Portugal de ténis de mesa, a decorrer no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, até domingo.

Frente ao russo Vladimir Sidorenko, Apolónia venceu por claros 4-0, por 11-6, 11-4, 11-4 e 11-8, depois de se ter estrado na prova frente ao sueco Elias Ranefur (4-1), com os parciais de 11-3, 11-7, 9-11, 11-6 e 11-4.

João Geraldo começou por afastar o bielorrusso Aliaksandr Khanin por 4-2, pelos parciais de 9-11, 11-6, 7-11, 15-13, 11-9 e 12-10, antes de se apurar para os oitavos frente ao japonês Shunsuke Togami, por 4-1 (11-7, 10-12, 11-7, 11-6 e 11-7).

No sábado, Apolónia vai medir forças com Yevhen Pryshchepa, da Ucrânia, enquanto Geraldo se bate com Benedek Olah, da Finlândia, por um lugar nos quartos de final.

Em pares, João Geraldo e Diogo Carvalho eliminaram os austríacos Alexander Chen e David Serdaroglu por 3-0 (12-10, 11-6 e 11-9), marcando encontro nos quartos de final com Sadi Ismailov e Denis Ivonin, da Rússia.

No acesso ao mapa de últimos 16 atletas em prova ficou pelo caminho Diogo Carvalho, que perdeu com o francês Emmanuel Lebesson por 11-4, 7-11, 11-6, 11-3 e 11-6, já depois de levar de vencido o porto-riquenho Brian Afanador (11-8, 7-11, 11-9, 11-5 e 11-5).

João Monteiro também falhou os oitavos, ao perder com Feng Yi-Hsin (Taiwan), por 15-13, 11-7, 11-3 e 11-5, depois de ter começado o dia a afastar o inglês David McBeath por 11-7, 11-3, 11-3, 6-11, 8-11 e 11-3.

Antes, Diogo Chen ficou-se pela primeira eliminatória do quadro principal, ao perder com o austríaco Robert Gardos por 4-1, pelos parciais de 11-7, 11-5, 9-11, 11-6 e 11-6.

Leila Oliveira caiu hoje nos 16 avos de final, frente à romena Daniela Dodean Monteiro, por 10-12, 11-9, 12-14, 11-6, 12-10 e 11-5, já depois de se ter estreado com vitória frente a Karoline Mischek (Áustria) por 4-1.

Jieni Shao caiu logo na primeira eliminatória, ao perder com a tailandesa Jinnipa Sawettabut, por 4-3, pelos parciais de 16-14, 11-9, 12-10, 3-11, 8-11, 9-11 e 11-9.