Tiago Apolónia é o único português a vencer no arranque do Mundial

O olímpico português Tiago Apolónia venceu este sábado o indiano Harmeet Desai no arranque do torneio de singulares masculinos do Campeonato do Mundo de ténis de mesa em Durban, África do Sul.

O 59.º do ranking mundial afastou Desai, 136.º, por claros 4-1 (11-13, 11-6, 11-4, 11-9 e 15-13), mostrando superioridade no encontro que lhe valeu o apuramento para a ronda de 64. No domingo, Apolónia terá missão muito mais difícil ante o esloveno Darko Jorgic, 13.º jogador mundial, depois de hoje João Monteiro, 139.º, ser surpreendido pelo dinamarquês Anders Lind, 173.º. Lind venceu por 11-8, 10-12, 11-3, 9-11, 11-9 e 11-7, afastando o mais veterano dos lusos em prova no torneio masculino.

Em pares masculinos, João Geraldo e Tiago Apolónia ficaram pelo caminho na 'negra' do encontro com Maciej Kubik e Samuel Kulczycki, da Polónia, pelos parciais de 4-11, 11-3, 11-6, 13-15 e 12-10.

Em singulares femininos, Jieni Shao, a 46.ª jogadora mundial, não conseguiu afastar a sul-coreana Lee Zion, 49.ª, perdendo por 4-0 (11-9, 17-15, 11-9 e 11-5).

No domingo, Fu Yu, a melhor portuguesa no ranking, em 30.º lugar entrará em ação para defrontar a 180.ª jogadora mundial, a mexicana Clio Barcenas.

No torneio masculino, João Geraldo, 46.º do ranking, bate-se com o inglês Liam Pitchford, 23.º, enquanto Marcos Freitas, atualmente no 60.º posto, mede forças com o húngaro Adam Szudi (163.º). João Geraldo e Jieni Shao fazem dupla para bater-se com os mexicanos Marcos Madrid e Yadira Silva, e Shao junta-se a Fu Yu para defrontarem juntas Goi Rui Xuan e Wong Xin Ru, de Singapura, em pares femininos.