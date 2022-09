Tiago Apolónia nos 'oitavos' em Omã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mesatenista Tiago Apolónia garantiu esta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final de singulares do WTT Contender Muscat, em Omã, com um triunfo diante do francês Simon Gauzy.

O português, 56.º classificado do ranking mundial de ténis de mesa, contrariou o favoritismo de Gauzy, 27.º da hierarquia, com um triunfo por 3-2 (11-8, 12-14, 11-9, 3-11 e 11-5).

Nos oitavos de final do WTT Contender Muscat, Apolónia vai defrontar o sueco Jon Persson (41.º).