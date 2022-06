Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tiago Apolónia segue em prova e João Pedro Monteiro afastado no torneio de Lima O atual 71.º do ranking mundial bateu o japonês Masataka Morizono (82.º) e espera agora o vencedor do duelo entre João Geraldo e Lim Jonghoon





• Foto: David Cabral Santos