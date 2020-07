Toledos defronta Sporting na final do Nacional de ténis de mesa

O Toledos carimbou esta sexta-feira a passagem à final do Nacional masculino de ténis de mesa, em que vai defrontar o Sporting, ao aplicar nova vitória por 3-0 ao Juncal, na segunda mão das meias-finais.

Depois de uma vitória pelo mesmo resultado na quinta-feira, a formação do Pico só precisava de vencer três sets para assegurar a passagem à final, mas acabou por conseguir novo triunfo categórico num embate açoriano, frente a um adversário da Terceira.

O Toledos ganhou a eliminatória, que foi disputada num novo formato, adotado devido à pandemia de covid-19, em que as equipas não disputam jogos de pares e o primeiro a chegar aos três jogos ganhos vence.

Na final, vão defrontar o Sporting, primeiro classificado da fase regular e apurado diretamente para a final após a desistência dos madeirenses do São Roque, com os leões a procurarem, no sábado e no domingo, o quinto título consecutivo.

A primeira mão da final está marcada para as 16 horas de sábado, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, e a segunda mão para a mesma hora de domingo, opondo os leões, 36 vezes campeões nacionais e também atuais detentores da Taça de Portugal e da Supertaça, aos açorianos, quatro vezes vencedores da I Divisão.

Na fase regular, o Sporting, com Quadri Aruna, Diogo Carvalho e Bode Abiodun, venceu por 4-0 ambas as partidas ante o Toledos, de Diogo Silva, Boboye Oyenyan e Énio Mendes.