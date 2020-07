Toledos vence Juncal na primeira mão das 'meias' do Nacional de ténis de mesa

O Toledos venceu esta quinta-feira o Juncal por 3-0, na primeira mão da meia-final do campeonato português de ténis de mesa masculino, ficando a três 'sets' de chegar à final.

Num duelo açoriano disputado à porta fechada no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, foi a equipa da ilha do Pico que levou a melhor sobre a formação da Terceira, num jogo que durou cerca de uma hora e meia e teve 'sentido único'.

Diogo Silva bateu Idowu Saheed por 3-0, antes de Énio Mendes assegurar idêntico resultado frente a Andrei Bukin, com Boboye Onyenyan a confirmar uma vitória categórica perante David Bessa, de 16 anos, que até venceu os dois primeiros parciais antes de acabar por perder 3-2.

A segunda mão está marcada para sexta-feira, pelas 16:00, e vai encontrar a equipa que defrontará o tetracampeão Sporting na final, depois da desistência dos madeirenses do São Roque.

A fase final do Nacional de ténis de mesa encerra a temporada da modalidade este ano, tendo hoje regressado após a suspensão devido à pandemia de covid-19.