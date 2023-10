Trio português avança no WTT Contender de Antalya

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses João Geraldo, Tiago Apolónia e Jieni Shao avançaram esta quinta-feira para a segunda ronda do WTT Contender de Antalya, na Turquia, enquanto Marcos Freitas e Fu Yu perderam no primeiro desafio.

João Geraldo, 39.º do ranking mundial, venceu o indiano Sathiyan Gnanasekaran, 84.º, por 3-1, pelos parciais de 11-6, 11-8, 4-11 e 11-9, e vai defrontar na sexta-feira o sueco Anton Kallberg, 19.º.

Já Tiago Apolónia, 55.º, que teve de passar pela qualificação, bateu o polaco Qeek Isaac por 3-0, pelos parciais de 11-6, 11-8 e 12-10, sendo que na segunda ronda terá pela frente o alemão Patrick Franziska, 24.º.

Marcos Freitas, o mais bem cotado dos lusos, 21.º da hierarquia mundial, acabou eliminado pelo japonês Shunsuke Togami, 41.º, por 3-0, com 11-8, 11-9 e 11-6.

Na competição feminina, Jieni Shao, 56.ª, sofreu para ultrapassar a espanhola Maria Xiao, 66.ª, com 3-2, nomeadamente 12-10, 6-11, 10-12, 11-4 e 11-5. Na sexta-feira, vai medir forças com a sexta jogadora do mundo, a japonesa Hina Hayata.

Menos sorte para Fu Yu, 46.ª, que foi afastada pela eslovaca Barbora Balazova, 70.ª, por 3-1, com 12-10, 11-9, 8-11 e 11-6.