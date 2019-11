Trio português nos oitavos de final do Open da Indonésia de ténis de mesa

Os três praticantes portugueses que competem no quadro de singulares do Open da Indonésia de ténis de mesa qualificaram-se esta sexta-feira para os oitavos de final da prova do circuito mundial, a decorrer em Batam.

João Monteiro venceu por 4-1 o francês Lilian Bardet, pelos parciais de 11-4, 11-8, 5-11, 11-7 e 11-7, enquanto Jieni Shao e Luo Xue impuseram-se por 4-0 a En Hui Tan (11-1, 11-3, 11-7 e 11-6) e Rui Xuan Goi (11-4, 11-7, 11-2 e 11-5), ambas de Singapura, respetivamente.

Na competição de pares, Luo Xue, que está a representar Portugal pela primeira vez, e Jieni Shao venceram por 3-0 a dupla de Singapura, composta por Kai Xin Pearlyn Koh e Li Lin Jassy Tan, pelos parciais de 11-9, 11-4 e 11-7, qualificando-se para os quartos de final.