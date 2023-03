Vice-campeão mundial sub-15 Tiago Abiodun nos convocados da seleção sénior portuguesa

O vice-campeão do Mundo de pares mistos sub-15 Tiago Abiodun foi esta sexta-feira convocado para a seleção sénior masculina de ténis de mesa, que defronta em 22 de março a Polónia no apuramento, já conseguido, para o Europeu por equipas.



Abiodun, do Sporting, está entre os convocados para o jogo em Vila Nova de Gaia, estreando-se pela seleção aos 15 anos e confirmando o estatuto de uma das maiores promessas mundiais da modalidade no seu escalão etário.

Ao lado do jovem está outro leão, Diogo Silva, além de Gonçalo Gomes, do 1.º Maio, e Tiago Li, do São Roque, para o último encontro do Grupo A2 da qualificação para o Europeu, cuja qualificação já está garantida, a par da Dinamarca.

O Europeu por equipas está marcado para de 10 a 17 de setembro em Malmö, na Suécia, e nesta 'poule' de qualificação só falta decidir quem fica em primeiro -- Portugal consegue o feito se vencer.

É o segundo jogo entre as duas seleções na fase, com um 3-1 conseguido em Gdansk.