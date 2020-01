Xie Juan: «A nossa Seleção pode ganhar a qualquer equipa»

Portugal teve de suar, mas conseguiu ultrapassar a seleção da Holanda no torneio de repescagem de qualificação olímpica. No rescaldo do encontro, a seleccionadora nacional, Xie Juan, assumiu que os últimos dias foram complicados, mas apontou baterias à meia-final com a França.





"Anteontem perdemos e as jogadoras foram um pouco abaixo. Apesar disso, falámos e percebemos que não podemos perder a vontade. Todos os jogos são difíceis. A nossa equipa pode ganhar a qualquer equipa, mas, se não jogarmos bem, também podemos perder. Temos de nos preparar bem a nível psicológico e lutar por todos os pontos no jogo com a França. Digo sempre às jogadoras: mesmo que só tenhamos um pouco de possibilidade, há sempre milagres. Não estou a pensar na final, queremos é jogar bem no próximo jogo", afirmou, destacando ainda o apoio do público.