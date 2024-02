Arábia Saudita ataca agora no ténis com torneio milionário

Depois de apostar fortemente no futebol, no golfe e no boxe, a Arábia Saudita escolheu o ténis como o próximo desporto a investir, com o anúncio de um torneio de exibição.O "6 Kings Slam" vai ser disputado em outubro de 2024, em Riade, depois do US Open, último Major da época, e antes das ATP Finals.A prova, que não faz parte do circuito e é só acessível através de convite, irá contar com a presença de seis dos principais jogadores da atualidade, nomeadamente do top 4 mundial da atualidade: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner, juntando-se a estes ainda o n.º7 ATP, Holger Rune, e o campeão de 22 Grand Slams, Rafael Nadal.Embora o formato do torneio e as suas datas em concreto ainda não terem sido reveladas, já são conhecidos os possíveis valores e prometem dar muito que falar.Segundo alguns meios de comunicação, como o 'The Telegraph', qualquer um dos tenistas contratados vai receber 1,4 milhões de euros só por participar no torneio. Já para o vencedor, está destinada a impressionante quantia de 5,6 milhões de euros, quase o dobro do valor que um tenista garante quando vence um Grand Slam (cerca de 3 milhões de euros). Em suma, quer erguer o troféu, sairá da Arábia Saudita com 7 milhões de euros...pouca coisa.Outro plano que o país do Médio Oriente tem em mente é a organização, a partir de 2025, de um Masters 1000, que seria colocado em janeiro, antes do Open da Austrália. No entanto, a sua realização afetaria a United Cup e os tradicionais torneios de Adelaide e Brisbane.Por Beatriz Euzébio