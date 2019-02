Elise Mertens vence Open do Qatar

A tenista belga Elise Mertens, 21.ª do ranking mundial, venceu este sábado o Open do Qatar, ao derrotar na final a romena Simona Halep, terceira da hierarquia e primeira cabeça de série do torneio.Depois de ter perdido o primeiro 'set' por 6-3, Mertens venceu os dois seguintes, pelos parciais de 6-3 e 6-4 e garantiu a vitória mais importante da carreira.O triunfo de Mertens, conseguido em duas horas e seis minutos, foi o terceiro alcançado numa semana sobre tenistas do 'top 10'.Antes de se impor a Halep, a belga deixou pelo caminho no Qatar a holandesa Kiki Bertens, oitava do 'ranking', e a alemã Angelique Kerber, sexta.