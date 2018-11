João Monteiro sagra-se campeão nacional

O portuense João Monteiro sagrou-se este sábado campeão nacional absoluto de ténis, ao vencer na final Frederico Gil, no Clube de Ténis do Porto, onde a jovem Francisca Jorge revalidou o título na vertente feminina.Num derradeiro encontro extremamente equilibrado, João Monteiro, de 24 anos, tentava conquistar o segundo título da carreira, após a vitória em 2016, frente ao experiente Frederico Gil, de 33 anos, que acabou por desistir com uma lesão, quando o marcador registava 5-7, 7-5 e 5-0.Após o triunfo diante o sintrense e tricampeão nacional (2005, 2006 e 2007), Monteiro sucedeu a João Sousa, número 45.º do ranking ATP, que venceu na Beloura Tennis Academy em 2017, no palmarés do Campeonato Nacional Absoluto.Na competição feminina, Francisca Jorge, de 18 anos, não encontrou grandes dificuldades para bater Inês Fonte, de 16 anos, por 6-2 e 6-1, e revalidar o título alcançado o ano passado em Sintra.Além de campeã nacional absoluta, Francisca Jorge venceu a final de pares femininos ao lado da irmã Matilde Jorge, ante Inês Fonte e Inês Teixeira, pelos parciais de 6-1 e 7-5, defendendo assim o troféu conquistado em 2017.Na final de pares masculinos, Gonçalo Falcão e Gonçalo Pereira derrotaram Tiago Cação e Francisco Cabral, por 3-6, 6-1 e 12-10, e averbaram o título.