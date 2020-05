Coronavírus: Thiem, Zverev e Kyrgios disputam torneios de exibição em Berlim

Os tenistas Dominic Thiem, número três do ranking mundial, Alexander Zverev, sétimo, e Nick Kyrgios, 40.º, vão disputar dois torneios de exibição, entre os dias 13 e 19 de julho, durante a pandemia de covid-19.

Além do austríaco, do anfitrião e do australiano, o evento exibicional vai contar com o italiano Jannik Sinner (73.º) e mais dois tenistas, a serem anunciados em breve, numa altura em que toda a atividade internacional se encontra suspensa desde meados de março e pelo menos até o final de julho.

O primeiro evento vai decorrer no estádio Steffi Graf, em Berlim, na superfície de relva, de 13 a 15 de julho, e o segundo num hangar no aeroporto de Berlim-Tempelhof, em piso rápido, de 17 a 19.

Ambas as provas vão contar também com a participação de tenistas femininas, entre elas Elina Svitolina, número cinco da hierarquia WTA, Kiki Bertens (sétima), Julia Goerges (38.ª) e Andrea Petkovic (87.ª). A alemã Angelique Kerber (21.ª) poderá ocupar uma das vagas por preencher.

Cada torneio, que terá chamadas eletrónicas em vez de juízes de linha, contará com seis atletas masculinos e seis femininos, com um total de 200.000 euros de prémios.