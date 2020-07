João Sousa e Frederico Silva regressam às vitórias no Circuito Sénior FPT

João Sousa e Frederico Silva regressaram esta quinta-feira às vitórias no Lisboa Racket Centre, onde está a decorrer o segundo torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), após terem sido eliminados na fase de grupos em Loulé.

O vimaranense, número 66 do 'ranking' ATP, superou Tiago Torres, de apenas 17 anos, em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e 11 minutos, para conquistar a primeira vitória no Grupo I.

Apesar de um encontro "com condições que não eram fáceis de se adaptar, num dia muito ventoso", o minhoto defendeu ter conseguido "jogar a um bom nível", depois de ter sido eliminado, na semana passada, na fase de grupos por Nuno Borges, que viria a tornar-se campeão do primeiro torneio do Circuito Sénior FPT, na Vale do Lobo Tennis Academy.

"Tive uns dias livres depois de Vale de Lobo para tentar melhorar o meu jogo, competir um bocadinho melhor e hoje comecei bem e joguei a um bom nível, que é importante para mim", reconheceu.

No encontro de acesso às meias-finais, João Sousa vai defrontar João Monteiro e procurar "continuar a evoluir e melhorar o nível" de jogo.

"As vitórias dão confiança, o João [Monteiro] é um grande jogador e já treinei com ele muitas vezes. Vou tentar manter o bom nível, jogar bem e no final veremos quem vence", assumiu Sousa.

Enquanto Gastão Elias, que chegou a estar em vantagem no encontro de estreia, ao vencer o primeiro 'set', acabou por ceder em três partidas, por 6-1, 3-6 e 6-7 (4-7), Frederico Silva abriu a jornada masculina de hoje com um triunfo frente a Fábio Coelho, por 6-0 e 6-3.

"Uma boa primeira ronda, senti-me melhor do que na semana passada, no primeiro encontro em Vale do Lobo", confessou Frederico Silva, 193.º colocado na hierarquia mundial, assegurando ter ficado "muito contente com o encontro" disputado hoje.

Tiago Cação, por sua vez, impôs uma segunda derrota no Grupo 4 ao finalista de Vale do Lobo, Pedro Araújo, que se despediu assim, pelos parciais de 6-1 e 7-5, do evento dotado de 15 mil euros em prémios monetários.