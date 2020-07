Francisca Jorge é 'tetra' e Nuno Borges estreia-se como campeão nacional de ténis

A tenista Francisca Jorge sagrou-se este domingo tetracampeã nacional, ao derrotar na final Inês Murta, enquanto Nuno Borges conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Nacional Absoluto, que decorreu no complexo desportivo do Monte Aventino, no Porto.

Naquela que foi a quarta final consecutiva entre Francisca Jorge e Inês Murta, após os três torneios do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), a algarvia não conseguiu evitar a revalidação do título por parte da vimaranense, que, ainda assim, precisou de três 'sets' para vencer, pelos parciais de 3-6, 6-1 e 6-3.

Na competição masculina, e num encontro entre estreantes em finais, Nuno Borges confirmou o seu bom momento de forma, depois das vitórias na Vale do Lobo Tennis Academy e no Tennis Club da Figueira da Foz, batendo Tiago Cação em apenas dois 'sets', por 6-2 e 6-3, em uma hora e 12 minutos.