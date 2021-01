Sabalenka inicia temporada com vitória no torneio de ténis de Abu Dhabi

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka conquistou esta quarta-feira o terceiro título consecutivo no circuito de ténis feminino, ao impor-se na final do torneio de Abu Dhabi à russa Veronika Kudermetova, por duplo 6-2.

Sabalenka, 10.ª classificada do ranking mundial, começou assim a temporada com um triunfo, depois de ter fechado a época anterior com a conquista dos torneios de Ostrava e Liz.

A bielorussa, de 22 anos, conquistou nos Emirados Árabes Unidos o seu 15.º triunfo consecutivo e deverá subir ao sétimo posto da hierarquia mundial na próxima atualização.