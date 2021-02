Frederico Silva eliminado na estreia no Murray River Open na Austrália

O tenista português Frederico Silva foi eliminado esta terça-feira na ronda inaugural do ATP 250 Murray River Open, que antecede o Open da Austrália, primeiro major da temporada, após 14 dias de isolamento num quarto de hotel, sem treinar.

Frederico Silva, número 184.º do ranking ATP, foi derrotado na estreia pelo checo Jiri Vesely, 69.º colocado na hierarquia mundial, em dois 'sets', por duplo 6-4, em uma hora e 19 minutos.

"Hoje, não me senti muito confortável no campo. Sabia que era um encontro em que ia ter sensações diferentes às habituais, mas procurei entrar determinado, na esperança de ganhar ritmo ao longo do encontro. O tipo de jogo do meu adversário, com serviços fortes e pontos curtos, não ajudou a que eu pudesse encontrar esse ritmo", explicou à Lusa o esquerdino, de 25 anos.

Depois de conquistar a qualificação inédita para o quadro principal de um torneio do Grand Slam, ao vencer os três encontros do 'qualyfing' disputados em Doha, o jogador das Caldas da Rainha viajou para a Austrália num voo em que foi detetado um caso positivo ao novo coronavírus, sendo obrigado a cumprir isolamento.

Depois de 14 dias fechado num quarto de hotel, em Melbourne, Frederico Silva teve autorização para trabalhar num 'court' de ténis no domingo, mas só ficou com dois dias para recuperar o ritmo competitivo e defrontar Jiri Vesely, que esteve a treinar desde que chegou à Austrália e, ao converter dois 'breaks', assegurou o acesso à segunda ronda do ATP 250 Murray River Open.

"Em algumas alturas importantes do encontro, senti que não consegui jogar ao nível necessário para que o jogo pudesse ter caído para o meu lado", confessou.

Consumada a eliminação de Frederico Silva, a representação portuguesa fica somente a cargo de Pedro Sousa (108.º ATP), que defronta na próxima madrugada o britânico Daniel Evans (33.º) na segunda jornada do torneio que se disputa em Melbourne Park, onde na próxima semana arrancará o Open da Austrália.