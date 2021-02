Federer anuncia regresso à competição em março após mais de um ano de ausência

O tenista suíço Roger Federer afirmou esta terça-feira que pretende regressar à competição no torneio de Doha, em março, após um período de ausência de mais de um ano, durante o qual foi operado duas vezes ao joelho direito.

Em declarações à estação de rádio suíça SRF Sport, Federer, de 39 anos, afirmou que está "desejoso de voltar a celebrar vitórias" e disse ter escolhido a prova de Doha, que venceu em 2005, 2006 e 2011, "por ser um torneio mais pequeno, no qual a pressão é menor".

Roger Federer, que competiu pela última vez nas meias-finais do Open da Austrália, em 2020, garantiu estar "preparado para um longo e duro caminho" para conseguir voltar a vencer encontros.

O tenista suíço, vencedor de 20 torneios do Grand Slam, recorde que partilha com o espanhol Rafael Nadal, ocupa a quinta posição do ranking da ATP, que liderou durante 310 semanas.